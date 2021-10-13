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Mahkemeden Satılık Arsa

Malatya/Arguvan Köyiçi Mevkii'nde 396 m² arsa mahkeme kararıyla satılacaktır.

mahkemeden satılık arsa
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Mahkemeden Satılık Arsa

Malatya/Arguvan Köyiçi Mevkii’nde 396 m² arsa mahkeme kararıyla satılacaktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Arguvan İlçe, 1101 Parsel, Akören Mahalle, Köyiçi Mevkiindedir. Üzerinde taş duvarlı çamur harçlı önceden konut olarak kullanıldığı düşünülen, kıymet takdiri tarihinde yıkık ve harabe olan maddi değeri olmayan yapı kalıntısı ve 1 adet 25 yaşlarında dut ağacı bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 25.491 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü ise 22 Kasım olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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