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Mahkemeden Satılık Arsa!
Malatya Yeşilyurt’ta üzerinde yapılar bulunan 2.392 m² arsa mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5570 Ada, 3 Parsel, Tecde Mahallesindedir. Satışa konu taşınmaz üzerinde dört adet yapı bulunmaktadır; 1-Ateşböceği sokak no:4 teki taşınmaz2 katlı olup kerpiç vasfında yapılmıştır. Pencereleri ahşap, iç kapıları ahşap, konut katında 2 oda 1 salon bulunmaktadır. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplama, yakıt sistemi sobalıdır. Brüt 110 m² kat alanına sahip olan yapı toplamda 220 m² büyüklüğe sahiptir.2- Reşadiye sokak no:2 daki taşınmaz yapı 2 katlı olup B.A.-Yığma vasfında yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli 4.455.468 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü 11 Kasım olarak belirtildi.
İhracatta Üstte Satışta Düşüşte!
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