mahkemeden satılık arsa

Malatya Darende’de 1011 m² bahçe mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya ili Darende ilçesi Beybağı mahallesi Beybağı caddesi 1126 ada 7 parsel 1.011,13 m2 yüzölçümü ile bahçe vasfı ile tapuda kayıtlıdır. taşınmaz üzerinde çok sık dikilmiş 15 adet 50-55 yaşında ceviz ağaçları vardır. Taşınmaz teraslanmış 5 basamak şeklindedir. taşınmaz ve içindeki ağaçlar tohma çayından sulanmaktadır. ağaçlar çok sık dikilmiş olduğundan güneş alma problemi nedeni ile çok uzun boylu dour ve kısmen hastalıklı ve bakımsızdır. ağaçların yaşları ve mevcut durumları dikkate alındığında normal ağaçların %50 si kadar verim alınabilir, Taşınmaz imar planı içerisindedir imar planında bağ-bahçe nizamı olarak gösterilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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