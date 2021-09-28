mahkemeden satılık arsa!

Malatya Yazıhan’da 59665 m² tarla mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yazıhan İlçe, 175 Ada, 1 Parsel, YAZIHAN Mahalle/Köy, Kıymet Taktiri günüde ortalama eğiminin %1-2 civarında kolivyal toprak grubuhda killi kumlu tınlı toprak bünyeli olduğu ve derin toprak profili olduğu, toprak kullanımını kısıtlayıcı asitik/bazlık/tuzluluk etmeninin olmadığı, iki cephesinin stablize yol olduğu görülmüştür. Hali hazırda şekerpancarı tarımının yapıldığı DSİ hidratlarından dolayı sulu tarım yapılabileceği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tarlanın ilk satış günü 5 Kasım olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…