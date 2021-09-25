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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Arsa!

Mahkemeden Satılık Arsa!

Malatya Yeşilyurt'ta 5310 m² arsa mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık arsa!
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Mahkemeden Satılık Arsa!

Malatya Yeşilyurt’ta 5310 m² arsa mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 1787 Ada, 18 Parsel, Aşağıbağlar Mahallesindedir. Gelişmekte olan konut alanındaki arsanın üzerinde yapı bulunmamaktadır. Zirai ürün dar bir alanda 25 adet çeşitli yaş ve cinslerde meyve ağacı bulunmaktadır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır konumdadır. Taşınmaz alanının 1.612,00 m2 kısmı yola terkte , 1.445,00 m2 park alanında , 1.103,00 m2 lik kısmının ayrık ikiz nizam 3kat, 1.150,00 m2 lik kısmının ise ayrık ikiz nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın Muhammen Bedeli 1.735.730 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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