13,8117$%-0.62
15,6335€%-0.78
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12.965,10%1,88
658297฿%-6.41367
Mahkemeden Satılık Arsa
Malatya Doğanşehir’de 12.350 m² tarla mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İli, Doğanşehir İlçesi , 153 Ada, 10 Parsel, POLATDERE Mahallesi KÖY ÜSTÜ Mevkii, BAHÇE SULU TARLA
Adresi : Polatdere Mahallesi Doğanşehir Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü : 12.350,00 m2
İmar Durumu : Yok” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 118.436 ₺ olarak açıklandı.
Emniyetten ‘Huzur Operasyonu’
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