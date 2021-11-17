10,6103$%2.77
12,0191€%2.82
14,3225£%3.25
637,01%3,81
10.121,07%3,57
640883฿%2.54237
Mahkemeden Satılık Arsa!
Yeşilyurt’ta 3128 m² tarla mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Konak Mah. Bağbaşı mevkii 1215 parsel kolivyal toprak yapısında kumlu-killi tınlı toprak bünyeli orta derinlikte %3-4 eğimlidir.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli 225.260 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 12.01.2022 olduğu belirtildi.
“Galericiler Sitesi açık cezaevine döndü”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.