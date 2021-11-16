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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Arsa!

Mahkemeden Satılık Arsa!

Malatya Yeşilyurt'ta 3483 m² arsa mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık arsa!
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Mahkemeden Satılık Arsa!

Malatya Yeşilyurt’ta 3483 m² arsa mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Tapunun Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mah., Tapunun 6049 Ada, 1 parsel Şekilsiz amorf formundadır. Üzerinde 8 adet 30 yaşlarında ceviz ağacı, 6 adet 30 yaşlarında dışbudak, 6 adet 25 yaşlarında kayısı ağacı bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 1.760.000 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü 21 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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