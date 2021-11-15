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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Arsa

Mahkemeden Satılık Arsa

Malatya Yazıhan'da 14047 m" tarla mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık arsa
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Mahkemeden Satılık Arsa

Malatya Yazıhan’da 14047 m” tarla mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yazıhan İlçe, 219 Ada, 3 Parsel, Fethiye Mahallesindedir.Susuz Tarla ve Ham Toprak, halihazırda boştur.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 933.076 ₺ olarak belirtilirken ilk satış gününün 24 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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