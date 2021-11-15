10,0516$%0.5
11,4660€%0.06
13,5255£%0.69
602,39%0,42
9.578,72%1,86
645485฿%0.85554
Mahkemeden Satılık Arsa
Malatya Yazıhan’da 14047 m” tarla mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yazıhan İlçe, 219 Ada, 3 Parsel, Fethiye Mahallesindedir.Susuz Tarla ve Ham Toprak, halihazırda boştur.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli 933.076 ₺ olarak belirtilirken ilk satış gününün 24 Aralık olarak belirtildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
TOKİ Yazıhan Konutları’nın Başvurusu Başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.