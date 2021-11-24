DOLAR

12,2242$%-4.66

EURO

13,6876%-5.3

STERLİN

16,2918£%-5.24

GRAM ALTIN

698,50%-5,41

ÇEYREK ALTIN

10.941,63%-5,81

BİTCOİN

695429฿%-4.84825

İmsak Vakti a 05:41
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Arazi

Mahkemeden Satılık Arazi

Yeşilyurt'ta 13275 m2 tarım arazisi mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık arazi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mahkemeden Satılık Arazi

Yeşilyurt’ta 13275 m2 tarım arazisi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Hıroğlu Mah., Karataş Mevkii, 249 Ada, 170 Parsel, Taşınmaz üzerinde 10 yaşında 17 adet üzüm kütüğü bulunmakta olup herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Eğimli bir yapıya sahip olup kısmen seki yapılmıştır. Yeşilyurt İlçesinden taşınmaza ulaşım mümkündür. Belediyenin tüm alt ve üst yapı imkanları bulunmamaktadır. Taşınmazın zemin değeri 1.858.500,00 TL, taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat (Ağaç) değeri 17 üzüm kütüğü 80,00 TL’den 1.360,00 TL yapmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arazinin muhammen bedeli 1.859.860 ₺ olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Vatandaş, ev almaya pek yanaşmıyor”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.