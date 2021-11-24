mahkemeden satılık arazi

Yeşilyurt’ta 13275 m2 tarım arazisi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Hıroğlu Mah., Karataş Mevkii, 249 Ada, 170 Parsel, Taşınmaz üzerinde 10 yaşında 17 adet üzüm kütüğü bulunmakta olup herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Eğimli bir yapıya sahip olup kısmen seki yapılmıştır. Yeşilyurt İlçesinden taşınmaza ulaşım mümkündür. Belediyenin tüm alt ve üst yapı imkanları bulunmamaktadır. Taşınmazın zemin değeri 1.858.500,00 TL, taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat (Ağaç) değeri 17 üzüm kütüğü 80,00 TL’den 1.360,00 TL yapmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arazinin muhammen bedeli 1.859.860 ₺ olarak açıklandı.

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