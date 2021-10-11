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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemede Satılık Arsa

Mahkemede Satılık Arsa

Malatya/Doğanşehir Kabaağaç Mevkii'nde 49.750 m² tarla mahkeme kararıyla satılacaktır.

mahkemede satılık arsa
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Mahkemede Satılık Arsa

Malatya/Doğanşehir Kabaağaç Mevkii’nde 49.750 m² tarla mahkeme kararıyla satılacaktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ” İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 33.533.994 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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