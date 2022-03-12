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Anasayfa / Asayiş / Mahalle ve çarşı bekçileri uyuşturucu ele geçirdi

Mahalle ve çarşı bekçileri uyuşturucu ele geçirdi

mahalle ve çarşı bekçileri uyuşturucu ele geçirdi
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphelendikleri şahsın üzerinde metanfetamin isimli uyuşturucu madde buldu.

Olay, Ethem Kelekçi Mahallesi İlkay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphelendikleri H.Ü., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada şahsın montunun sağ cebinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve alüminyum folyo içerisinde sarılı metanfetamin ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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