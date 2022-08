“Mahalle muhtarlarımızla beraber hareket ediyoruz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediyesi’ nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na’ katılarak, mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini dinlediler.

Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1 Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Muhtar Dernek Başkanları ve Yeşilyurt İlçesinin 81 Mahalle Muhtarı katıldı.

Muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve isteklerini paylaştıkları toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmekten çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, toplantıya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

“MUHTARLAMIZIN EMEKLERİ ÇOK BÜYÜK”

Muhtarlarla bir ve beraber hareket ederek Yeşilyurt’u her alanda büyüttüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Semt Pazarımız, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Nikâh Dairemizin yer aldığı Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1’de hizmete sunduğumuz toplantı salonumuzda Milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Muhtar Dernekleri Başkanlarımız ve Muhtarlarımızla ilk toplantımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında çok önemli bir rol oynayan mahalle muhtarlarımıza belediye hizmetlerine sağladıkları katkılardan dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel yönetimler ve kurumlar ile vatandaşlarımız arasında köprü vaziyeti gören muhtarlarımızla her zaman bir ve beraber hareket ediyoruz. Mahallelerde ki gözümüz ve kulağımız olan muhtarlarımızın destekleriyle 81 mahallemize güzel ve kaliteli hizmetler ulaştırıyoruz. Yatırımlarımızın kalıcı ve güçlü olmasında çok büyük emekleri olan muhtarlarımızın doğru ve güzel yönlendirmeleri neticesinde talep edilen hizmetleri anında yerine getiriyoruz. Muhtarlarımızın destekleriyle hedeflediğimiz hizmetleri daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırıyoruz. Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Görüş ve önerilerinden her zaman faydalandığımız muhtarlarımızla güzel ve samimi bir ortamda bir araya gelip, hizmetlerimizi ve yapılacak yeni yatırımları konuştuk. Çok verimli bir toplantı oldu, bu toplantıdan çıkardığımız sonuçlar ve aldığımız notları hizmetlerimize yansıtacağız, talep edilen konularla ilgili çalışmaları hemen başlatacağız. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam etmek için el ele vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“MALATYA’DA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR”

Yeşilyurt Belediyesi ile Mahalle Muhtarları arasında ki uyumlu ve koordinasyonlu çalışmanın hizmetlere yansıdığını söyleyen AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ 7/24 milletimizle iç içe, sorunların birebir tanığı ve muhatabı olan ve en doğru çözüm önerilerini yaşayarak üreten değerli muhtarlarımızla birlikte verimli ve güzel bir toplantı yaptık. Hepimizin tek amacı mahallelerimize, ilçemize, şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet edip, daha güzel hizmetlerin gelmesine vesile olmaktır. Mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için gece gündüz demeden mesai yapan muhtarlarımızın gayreti ve çabasını her zaman takdirle karşılıyoruz. Yaptığımız program çerçevesinde ziyaret ettiğimiz şehrimizin bütün yaşam alanlarında hayata geçen yatırımları ve hizmetleri yakından görüyoruz. Malatya’da büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yeşilyurt Belediyemizde, Başkanımız ve ekipleri başarılı hizmetler yapıyor. Mahalle muhtarlarımızla belediye arasındaki bu uyum çok güzel, bu birliktelik saha çalışmalarına da yansıyor, bunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

“MAHALLE MUHTARLARI DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI”

Mahalle Muhtarlarının demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Ülkemizin öznesi, mahallelerimizin öznesi, demokrasimizin temel taşı, hepimizin mahallelerdeki adresimiz olan çok değerli muhtarlarımızla bir araya gelmenin sevincini bir kez daha yaşıyoruz. Muhtarlarımız en önemli yol arkadaşlarımızdır. Mahallelerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında muhtarlarımızla birlikte hareket ederek çözümler üretiyoruz ve uyguluyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın her türlü sorunun çözülmesinde emek sarf eden, gerektiğinde Belediye Başkanı, Milletvekili ve Vali hatta kendi meslektaşı olan Cumhurbaşkanımıza ulaşan muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımızın mahallelerdeki temsilcileridir. Bütün muhtarlarımıza özverili, fedakâr ve samimi çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 330 bin nüfusuyla her geçen gün büyüyen Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarına en güzel hizmetleri ulaştıran Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlıklarımızın verdiği desteklerle hayata geçen ulaşım yatırımları, parklar, gençlik ve kültür merkezleri, spor sahaları ve yeni parklarla birlikte Yeşilyurt her geçen gün daha da güzelleşiyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları mahallelerindeki talepleri ilettiler. (Bülten)