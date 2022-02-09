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Anasayfa / Asayiş / Maden işçileri karda mahsur kaldı

Maden işçileri karda mahsur kaldı

maden işçileri karda mahsur kaldı
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan madende çalışan işçiler, mesai bitiminde evlerine giderken yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aladağlar mevkiinde bulunan bir madende çalışan işçiler, mesai bitiminde Derebağ Mahallesi istikametine doğru giderken servis aracı yoğun kar yağışından dolayı ilerleyemedi. 120 işçi kar nedeniyle yolda mahsur kalırken, maden ocağına ait iş makinesi işçilere yardım için geldi.

Toplamda 6 saat süren çalışmanın ardından işçiler evlerine ulaşırken, mahsur kalma görüntüleri de işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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