Madem bilmiyorsun kullanmayacaksın

MUTLU SARIGÜL

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayşe Alpaslan, bir kez daha yaptığı gaf ile dikkat çekti. Adı gençlere hitap etmesine rağmen genç bir üyesi bulunmayan bir derneğin Genel Başkanı olan Ayşe Alpaslan, bu sefer de Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja “Şehidimiz var Türkiye” diyerek paylaşımda bulunması günün konusu oldu. Yapılan paylaşımın ardından bu da ‘Madem sosyal medya kullanmayı bilmiyorsun, neden kullanıyorsun?’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Her platformda boy gösteren ve hemen hemen her yerde bulunmaya gayret sarf eden Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayşe Alpaslan, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’a yapılan askeri kıyafetli montajı gerçek sandı ve sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja “Şehidimiz var Türkiye” diyerek paylaşımda bulunan Alpaslan paylaşımında şunları kaydetti:

“Yakın zamanda Türk vatandaşlığı alan ve Türkiye’de gönüllü askerlik yapan Somali uyruklu Abu Bakeroğlu dün gece PKK’lı teröristlerin karakola saldırısı sonucu şehit düşmüştür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.”

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in de bu paylaşımı yaptığı ve bu paylaşımı Alpaslan’dan aldığını iddia ediliyor.