Maçlar şifresiz yayınlanacak

HABER MERKEZİ

Spor Toto 1. Lig’de yayıncı kuruluş konusunda bir gelişme yaşandı. Ajansspor’un haberine göre; TRT, yayıncı kuruluş bein Sports ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda şifresiz olarak TRT’de yayınlanacak. Süper Lig takımlarının rezerv ekibinin, A takım fikstürüne göre mücadele edebilmesi ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcuların oynatılabilmesi için TFF tarafından tasarlanan Rezerv Lig’i TRT’nin yayınlama durumu ise masada bulunuyor.