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Anasayfa / Gündem / Maçlar şifresiz yayınlanacak

Maçlar şifresiz yayınlanacak

Maçlar şifresiz yayınlanacak
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Maçlar şifresiz yayınlanacak

HABER MERKEZİ

Spor Toto 1. Lig’de yayıncı kuruluş konusunda bir gelişme yaşandı. Ajansspor’un haberine göre; TRT, yayıncı kuruluş bein Sports ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda şifresiz olarak TRT’de yayınlanacak. Süper Lig takımlarının rezerv ekibinin, A takım fikstürüne göre mücadele edebilmesi ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcuların oynatılabilmesi için TFF tarafından tasarlanan Rezerv Lig’i TRT’nin yayınlama durumu ise masada bulunuyor.

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