Maçın Önemli Anları

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Dakika 7: Yeni Malatyaspor’un orta alanda kaptırdığı topla sağdan hareketlenen Pedro ortasını yaptı, Kayode kale önünde yükseldi ancak kafayı vuramadı.

Dakika 21: Mallan’ın orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Wallace kafayla indirdi ancak topa kimse dokunamadı.

Dakika 24 GOL TEHLİKESİ: Mallan’ın uzaktan şutunda Zülfikar topu güçlükle kornere çeldi.

Dakika 25 GOL TEHLİKESİ: Pedro’nun sağdan ortasında Gradel arka direkte kafayı vurdu top, az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 28 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’da uzun gönderilen top sonrası Sivasspor defansının hatasıyla kaleci Adem Büyük, kaleci Zülfikar ile karşı karşıya kaldı. Zülfikar, kalesini terk ederek topu kontrol etmek istedi ancak başarılı olamadı. Adem, kalecinin elinden kaçırdığı topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 30 GOL TEHLİKESİ: Benjamin Tetteh soldan içeriye girdi açısını kaybetse de topa vurdu ancak kaleci Zülfikar gole izin vermedi.

Dakika 33: Adem Büyük, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 37: Yeni Malatyaspor ceza alanında yaşanan karambol sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Faycal Fajr sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.

Dakika 39: Max Gradel’in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Jorge Felix istediği gibi vuramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Dakika 51: Gradel’in soldan ortasında defanstan seken topa Jorge Felix röveşatayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 55 GOL TEHLİKESİ: Mallan’ın soldan kullandığı korner atışında Adem vurdu top üst direkte patladı.

Dakika 66: Adem Büyük uzak mesafeden kaleyi denedi top, kaleci Zülfikar’ın kucağında kaldı.

Dakika 70 GOL: Faycal Fajr’in sağdan ortasında Dimitrios Goutas, kale sahası önünde iyi yükseldi, kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 71: Adem Büyük, ceza sahası önünde topu çekti, önünü boşaltı ancak vuruşunda top defanstan döndü.

Dakika 72: Sivasspor defansının hatasında topu önünde bulan Walter sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 77: Rayane Aabid’in soldan ortasında Walter penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu top, kaleci Zülfikar’ın kucağında kaldı.

Dakika 81: GOL OFSAYT: Goutas’ın ceza sahası dışından kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Mustapha Yatabare ağlara gönderdi ancak bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak 5 dakika ilave edildi.

Son dakikalarda kalesini terk eden Ertaç Özbir’de gol aradı ancak başarılı olamadı.

Karşılaşma 1-0 Sivasspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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