Maçın Önemli Anları

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Dakika 9: Altay’da sol çaprazdan ceza sahasına giren Karamoko sert vurdu, top kaleye paralel gitti.

Dakika 12: Benjamin Tetteh’in pasında topla buluşan Adem Büyük, ceza sahası dışından vurdu top, kaleci Lis’in kucağında kaldı.

Dakika 15: Yeni Malatyaspor’un atağı hızlı gelişti. Rayane Aabid’in soldan taşıdığı topu Adem Büyük ile buluşturdu. Adem Büyük, sağdan hareketlenen Benjamin Tetteh’i gördü. Topu bir süre süren Tetteh, ceza sahasına girer girmez sert vurdu kaleci Lis, iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 19: Karim Hafez’in soldan ortasında Benjamin Tetteh altı pas içerisinde kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 22: Yeni Malatyaspor’da ceza yayının 4-5 metre gerisinden kazanılan serbest vuruş paslaşılarak kullanıldı. Topa sert vuran Adem Büyük, çerçeveyi bulamadı.

Dakika 43: Altay’da Karamoko, sağdan ceza sahası ön çizgisine kadar ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı

Dakika 52: Hafez’in soldan kullandığı korner atışında Wallace kafayı vurdu kaleci Lis çizgiden çıkarttı.

Dakika 57 GOL: Mustafa Eskihellaç sağdan topu iyi taşıdı ve içeriye pasını gönderdi. Geriden gelen Benjamin Tetteh, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 66 PENALTI: Rayane Aabid’in ceza sahası içinde vuruşunda Ceyhun Gülselam topa eliyle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Ceyhun Gülselam’a sarı kart çıkarken, VAR incelemesi yapıldı. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

Dakika 68 GOL: Penaltı atışını Adem Büyük kullandı. Adem, topla kaleci Lis’i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

Dakika 75: Tamayo’nun ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda top yandan auta çıktı.

Dakika 82 PENALTI: Sağdan içeriye giren Karamoko, Hafez’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi.

Dakika 84: Altay’da penaltı atışını Karamoko Bamba kullandı. Karamoko topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin sonuna 5 dakika ilave edildi.

Karşılaşma 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.