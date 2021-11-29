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Anasayfa / Ekonomi / Macera parkı için malzeme alınacak

Macera parkı için malzeme alınacak

Yeşilyurt Belediyesi Macera Parkı için malzeme alacağını duyurdu.

macera parkı için malzeme alınacak
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Macera parkı için malzeme alınacak

Yeşilyurt Belediyesi Macera Parkı için malzeme alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “ŞAHİN TEPESİ MACERA PARKI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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