Maç eksiğimiz dışında sorun yok!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in ilk haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi Nurettin Soykan Tesisleri’nde bugün altyapı oyuncularından oluşan takımla bir hazırlık karşılaşması oynayacak.

Yaş ortalaması 19.9 olan Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Cihat Arslan şu an için sadece maç oynama sıkıntıları olduğunu kaydederek, sezon başlamadan takımı yüzde 70-80 hazır seviyeye getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Arslan, yönetim göreve gelene kadar bir kampa gidemedik. Tek sitem edebileceğim konu bu. Malatyaspor’un sahipsiz olmadığını gösterebilmek için kurumlarımız devreye girebilir, ‘Kampa gönderiyorum’ diyebilirdi. Bunu sitem olarak değil de gerçek manada söylenebilirdi. Kampa gitmeyen tek takımız. İki hazırlık maçı yapabildik. O da seyahat üstüne yapabildik. En önemli hafta bu haftaydı. Pazar günü. Hazırlık maçı yine bulamadık. Tabi ki bunların hepsi bir süreçti. Kolay değildi hepsini birden halletmek. Kendi oyuncularımızla idman gibi değil de maç gibi bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Herkesin Bodrum’da takımını görmek yerine Malatya’da görmüş olur. Hazırlık maçı konusunda noksanız. Çünkü biz takımı yüzde 70-80’lere getirirsek, yüzde 100’e getirmek için 90 dakika maçlarına ihtiyacımız var. Ama gençliğimizle, dinamikliğimiz ve inancımızla bu açımızı da Allah’ın izniyle kapatırız” diye konuştu.

“ARGUVANSPOR’U CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM”

Takımdan bazı oyuncuların ayrılabileceğini aktaran Arslan, “Kadromuzda 29 oyuncumuz bulunuyor. Gençlerimiz ve 4 kalecimiz var. Belirgin olmayan 3 oyuncumuz var. Birkaç oyuncuya kiralık olarak gitmeleri anlamında müsaade edeceğiz. Kadromuzda olamayacak oyuncuların durumu için ama 3-4 oyuncumuzun izinlerini bekliyoruz. Onlar gelince 1-2 kişiyle yollarımızı ayıracağız. Arguvanspor’u canı gönülden destekliyorum. İnşallah çok başarılı olurlar. Kendi içimizden biri, Mehmet abi de orada görev aldı. Yönetim kuruluyla beraber onların bize yaklaştığı şekilde yaklaşıyoruz. Onlara her türlü desteği vereceğiz. Kendi şehrimizin diğer takımı. Bizim kardeşimiz diyelim. Muhakkak oyuncu olarak onlara da her türlü hizmet etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.