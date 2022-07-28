MABEM’ den LGS’ de dikkat çeken yerleştirme başarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için yürüttüğü eğitimlerle ekonomik olarak dezavantajlı birçok öğrencinin başarılı sonuçlar elde etmesini sağladı.

MABEM KURSLARI ÖĞRENCİLERİN YANINDA

LGS’ye hazırlanmak için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılan öğrencilerin başarıları, her yıl olduğu gibi bu yılda dikkat çekti. Kurslara katılanlardan 7 öğrenci Fen Liselerini, 20’si merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 162 öğrenci Anadolu Liselerini, 1’i merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 33 öğrenci Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini, 2’si merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 19 öğrenci Anadolu İmam Hatip Liselerini ve 3 öğrenci de Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazandı. Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde bu yıl 224 öğrenci lise tercihlerine yerleşti.

HER SÜREÇTE DESTEK

Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılarak başarı sağlayan öğrencilere sadece sınav öncesinde değil sınav sonrasında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek kurslara katılan öğrencilerin sınav öncesi ve sonrasında takipleri uzman eğitimciler tarafından yapıldı.