“Maaşları bütçemize göre ayarlarız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Yönetici kadrosu ile Belediye, İştirakler ve MASKİ personelleriyle bir araya geldi. Gürkan belediyenin sözleşme döneminde olduğunu hatırlatarak, “Personellerimize verilecek olan ücreti biz belirleriz. Maaşları bütçemize göre ayarlarız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi girişindeki Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile 5 bin civarında belediye çalışanı katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZARAFETLE İŞ YAPAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğun ve bu büyük aile ile birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ile personellerimiz arasında bir sözleşme dönemi yaşamaktayız. Büyükşehir Belediyesi nezaket, nezahat, kibarlık ve zarafetle iş yapar. Personellerimize verilecek olan ücreti biz belirleriz. Onlar bizim evlatlarımızdır, kardeşlerimizdir, aile fertlerimizdir. Maaşları bütçemize göre ayarlarız. Bizler öncelikle birbirimizi sahipleneceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kenetleneceğiz ve sevgi dolu olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel hizmetler yapmaktayız. Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında belediye hizmetlerinde Malatya’yı örnek gösterdi. Küçük hesaplar yapmayacağız. Her zaman ileriye bakacağız. İdarecilerimize büyük görevler düşmektedir. Herkes ileriye bakacak. Türkiye’de en iyi belediye olacağız diyeceğiz, yönetim olarak, personel olarak, iş ve hizmet olarak hedefinizi belirleyeceksiniz.

Belediyemiz hizmetler bakımından baktığımız zaman büyük hizmetler üretmekte. Hiçbir zaman kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmadık. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ diyor. Maaş artışında personelimizi enflasyona ezdirmedik. Refah seviyenizi, alım gücünüzün artırılması noktasında gerekli düzenlemeleri yaptık. Ayrıca sosyal yardımlarda da yüzde 100’ün üzerinde destek verdik. Bu artışları yaparken Belediye bütçesine göre düzenliyoruz. Deprem, Pandemi ve küresel krize rağmen Malatya Büyükşehir Belediye bütçesi tarihinde ilk defa fazla veren belediye hüviyetinde. Sizlerden ricam bu samimiyeti, gayreti ve ihlası devam ettireceğiz el ele gönül gönüle vereceğiz Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

“MALATYA PAYDASI ALTINDA BİRLEŞMEMİZ GEREKİR”

21-24 Temmuz tarihleri arasında Kayısı Festivalinin 25. Yılını hep birlikte kutlayacaklarını dile getiren Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak topluma mesaj vereceğiz. Hep birlikte, ailelerinizle birlikte kortej yürüyüşüne katılacağız. Her ne olursa olsun Malatya paydası altında birleşmemiz gerekir. Buradaki birlik, beraberlik ve dayanışma yürüyüşü Malatya’yı aydınlattığı gibi Türkiye’yi de aydınlatacağından kimsenin şüphesi olmasın. Malatya Türkiye’de en iyi sosyal barışın idame edildiği yerdir. Bunu daha yukarılara temayüz ettirmemiz lazım buda sizlerle birlikte olacak. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Yeter ki bulunduğumuz konumu bilelim ve inandığımız yolda dosdoğru tereddüt etmeden yürümeye devam edelim. 21 Temmuz’da inşallah birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Önümüzdeki günlerde kutlayacağım Kurban Bayramında da inşallah hep birlikte beraber olacağız” şeklinde konuştu. (Bülten)