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Lüks otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

lüks otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü
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Ümraniye’de seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat Ümraniye Özduru Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, BMW marka otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede lüks otomobil alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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