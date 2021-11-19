LUKOKİ UEFA OYUNU MU?

Lukoki Yeni Malatyaspor’da sözüm ona 230 bin avro alacaklı oyuncu UEFA’ya başvuruyor…

Nasrettin hocanın kazanının doğurması misali borç 1 milyon avroya çıkıyor…

Bir cahile sorsanız bu işin içerisinde bir sac ayağının olduğunu inanın sizden benden iyi tahmin eder.

Sorarım size Efsane Malatyaspor’un BAL’dan amatör kümeye düşürülme dosyasında Jiri Maşek’in alacağı muhtemelen kırk beş bin dolar iken yıllardır aynı rakamlar üzerinde alacağı gözüküyorken Yeni Malatyaspor oyuncusuna şayet 230 bin avro alacağı gerçek anlamda var ise şayet sözleşmesinde menajerlik şirketinin bir komplosu yok ise 1 milyon avro alacaklı olması mümkün değil.

Eğer düzmece bir sözleşme yapılmış ve menajerlik şirketi Lukoki üzerinden haksız kazanç sağlayacak ise yapılan bence bir komplo değil bilinçli ve organize bir sözleşme üzerinden kimlerin nemalanacağını açık ve seçik ortaya koymaktadır.

Burası patagonya değil, nasıl olur ki adamın 230 bin avro alacağı 1 milyon avroya çıkar? Allah aşkına hala bu işte bir bit yeniğinin olmadığını kim bana anlatabilir?

Oyuncu sözleşmesinden şayet aldığı paraların karşılığına imza atmış ise sadece hak ettiği maaşlarını alır.

Onu da siz haklı iseniz sporcu sizden habersiz takımı terk etmiş ve idmanlara çıkmamış ise noter tespiti yaparsınız ve hukuki anlamda elinizi güçlendirirsiniz.

Var sayalım davayı kaybettiniz o zaman oyuncu sözleşmesindeki rakamdan fazlasını alamaz. Şahsen ben bu işte ve bundan sonra gelecek dosyalarda bir abidik kubidik şeyler seziyorum.

Bu neyi gösteriyor bazıları bilinçli ve para kazanmak adına oyuncunun sözleşmesinde ki alacağını yüksek göstermiş ve oyuncu ile gizli anlaşma yapmış sen alacağını alırsın gerisini biz alırız demişler ise buna hiç şaşmam.

Geçmiş yıllarda efsane Malatyaspor kulübünde de bu tür ayak işlerinin yapıldığını duymadık değil.

Yine söylüyorum bu takımın tüm hesapları bağımsız bir mali şirket tarafından incelenip tüm sözleşme, giren ve çıkan paraların hesabının şeffaf bir şekilde gün yüzüne çıkması için bir hamle yapılmalı.

Bunu tek yapacak olan bu ilin seçilmiş vekilleri, eğer onlar bu işe el atmazlar ise onlarda vebal altındalar.

Bu kadar açık ve seçik bir memleket kandırılamaz ve aptal yerine koyulamaz. Şayet bu işin önü alınmaz ise daha çok milyon avroluk dosyalarda soyulmaya devam edersiniz.

Benden yine hatırlatması.