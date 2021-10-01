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Anasayfa / Ekonomi / LPG’ye Zam!

LPG’ye Zam!

LPG'ye bugünden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı.

lpg’ye zam!
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LPG’ye Zam!

LPG’ye bugünden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı.

BEYZA NUR GÜL

Bugünden itibaren geçerli olan 71 kuruşluk zam ile birlikte LPG’nin litresi İstanbul’da 5.91 TL’ye ,İzmir’de 5.81 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş oldu.

 

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