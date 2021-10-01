8,8699$%-0.24
10,3119€%-0.1
12,0372£%0.34
501,12%-0,11
7.988,35%-0,36
420686฿%8.83226
LPG’ye Zam!
LPG’ye bugünden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı.
BEYZA NUR GÜL
Bugünden itibaren geçerli olan 71 kuruşluk zam ile birlikte LPG’nin litresi İstanbul’da 5.91 TL’ye ,İzmir’de 5.81 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş oldu.
Ödeneğin Tamamına Yakınını Kullandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.