LÖSEV’E DESTEK OLALIM

Anne olduğum günden itibaren çocuklar hep en zayıf noktam olmuştur. Hele ki çocukların sağlıklarıyla mücadele etmeleri, zor günler geçirmeleri içimi acıtır. Bazen o anlara görüntülere bakamam bile. Lösemi hastası olan çocuklarımızda bunların başında gelir.

Okuduğum hikayeleri, ailelerinin yaşadıkları, çocukların yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki umut hepimize büyük hayat dersi olur. Hiçbir derneğe, vakıfa yada kuruma bağış yapmam yapma konusunda kimseyi zorlamam. Ama LÖSEV çok başka. Yıllardır kurban bağışlarımız, özel günlerimiz ve sebepsiz yapılan bağışlarımız sadece LÖSEV’e olmuştur. Kendi çocuğum gözümün önünde sağlıklıyken şükrettikçe hasta yatağında bekleyen çocuklar içinde hep şifa isterim. Üstelik bağış deyince aklınıza sadece maddi bağışlar gelmesin. Kan bağışında da bulunup onların hayatına dokunabilirsiniz.

Kimse evladıyla sınanmasın. Ama çocuğumuzla beraber başka çocuklarında kurtarıcısı olmak boynumuzun borcu. Bu anlamda LÖSEV’e destek olursanız çorbaya tuz atmış olursunuz. Örneğin, doğum günlerinde sevdiklerinize alacağınız pahalı hediyeler yerine LÖSEV sertifikaları alabilirsiniz. Lösemi hastası olan bir eve gıda yardımında bulunabilirsiniz. Düğünlerde ve nikahlarda şeker, magnet gibi geçici hediyeler vermek yerine yapacağınız bağışla bir çocuğun hayatına dokunabilirsiniz. Bu liste bu şekilde uzayıp gider. Yeter ki yapmak isteyelim emin olun bir yolu var. Bizden umut bekleyen binlerce çocuk olduğunu unutmayalım.

Ayrıca bu konuyu yerelleştirecek olursak LÖSEV Malatya Temsilcisi Sevim Balal’ın çağrısına da kulak verelim. Malatya’da lösemili çocukları ve aileleri bir arada tutmaya çalışan Balal yetkililerden ve hayırseverlerden yer istiyor. Çok bir şey değil yani. Kimlere kimlere bu kolaylıklar sağlanmıyor. LÖSEV için Malatya’ya yapılacak yer tahsisi onlarca çocuğun ihtiyacı olan ilk şeyi ‘morali’ vermiş olacak.