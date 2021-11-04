Lösemi Hastası Ömer’e jest

Lösemi hastası olması nedeniyle arkadaşları ile oyun oynamadan uzak kalan Ömer’e gençler sahip çıkıp, “Ömer Gençlik Merkezine gelemiyorsa Gençlik Merkezimiz Ömer’e gider” diyerek evinde Ömer’i ziyaret etti.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri, Lösemi Hastası 9 yaşındaki Ömer’i gençlik merkezine davet etti. Rahatsızlığı nedeniyle dışarı çıkıp arkadaşları ile oynayamadığını ve gençlik merkezine de gelemeyeceğini öğrenen gençler, bunun üzerine harekete geçerek, “Ömer Gençlik Merkezine gelemiyorsa Gençlik Merkezimiz Ömer’e gider” diyerek hasta çocuğu mutlu ettiler.

Lösemi Hastalığı nedeniyle tedavisi devam eden Ömer’i evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren gençler, merkezin her yerde faaliyetlerini gerçekleştirdiğini de gösterdiler.

(İHA)