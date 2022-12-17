Logoyu Kim Tasarladı?

Geçtiğimiz günlerde EXPO tanıtımı bir otelde büyük coşku ile gerçekleşti. Kim gitti, kim gitmedi çok da merak etmediğim geceyi sosyal medyadan takip etme fırsatı buldum. EXPO tanıtımı mı belediye tanıtımı mı belli değildi açıkçası. Daha 5 yıl varken bu kadar acele hareket etmelerinin sebebini çok merak ediyorum. Üstelik EXPO 2028’in konusu süs bitkileri iken… Elbette ki süs bitkilerini küçümsemek veya Malatya’ya sağlayacağı katkıyı küçük görmek doğru bir davranış değil… Fakat bu acele neden?

Geceye şöyle bir göz attığımızda siyasilerin çoğunun böyle önemli görülen bir gecede olmayışı tabii ki dikkat çekiyor. Milletvekillerinin olmaması ise çok büyük bir eksiktir. Malatya için bir araya gelinmesi gereken konularda şimdiden bir ayrılık seziyoruz değil mi? Vekillerimiz bütçe görüşmeleri için Meclis’te bulunduklarından dolayı EXPO 28 lansmanına katılamadı. Peki, bu tarih başka bir güne ertelenemez miydi? Tanıtım videosunu bile Basın Müdürlüğünün hazırlamadığı, çekimlerini bile yapmadığı, her yazıda vurguladığımız o 50 kişilik Basın Müdürlüğü çalışanı arkadaşlarımız da geceye kayısı kola içmeye gittikleri belliydi. Gecede herkesin merakla beklediği ve geri sayımlarla büyük bir heyecan ile gösterime çıkan EXPO 2028 logosu ise tamamen hayal kırıklığı… Eğer bu logoyu belediyeden bir arkadaş yaptıysa Malatya’yı tanımıyor, tanıtamıyor; dışarıdan bir arkadaş (ajans) yaptıysa verdiğiniz paraya yazık. Karmakarışık göz yoran logonun içerisinde Battalgazi ilçemizi anlatan her figür var. Sanki EXPO’ya ait değil de Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde çok istenilip yapılamamış Battalgazi Belediyesi Logosu gibi olmuş. Yeşilyurt ilçesine ait tek bir figür yok.

Malatya merkez ve Battalgazi ilçesine ait figürleri koyan arkadaş Malatya’nın en önemli varlığı kayısıyı unutmuş, ya da bilerek yapmış. Oysaki biz Lisanslı Kuru Kayısı Deposu hizmeti ile Türkiye’nin en büyük hizmetini yapmamış mıydık? Kayısıyı Dünya’ya tanıtan ve kayısının başkenti Malatya değil miydik? Taşhoron Kilisesi’ni unutmayanlar nasıl oldu da kayısıyı unuttu anlamadım. Veya bu logoyu Malatya sokaklarındaki vatandaşlara sorsak kaçı bu figürlerin hepsini tanır acaba? Daha varlıklarımıza sahip çıkamaz ve onları tanıtamazken EXPO ile birleştirmek harika… Acaba Ozan Anıtının son halini bilen var mı? Sahip çıkılmayan Ozan Anıtı’nı kaç kişi tanıyabilir? Bu varlıkları EXPO ile hatırlayacaksanız tebrik ederim.

Kısacası karmakarışık, net olmayan, göz yoran, kayısı unutulan bir logoyu beğenmedim. Zaten sosyal medyada vatandaşların yorumları ile bu logonun ne kadar yanlış olduğunu da anlamanız zor olmaz. Umarım ilerleyen zamanlarda logoda değişiklik olur. Ne de olsa daha beş yılımız var.