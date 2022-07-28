LİGLERİN BAŞLAMASINA AZ BİR SÜRE KALA TAKIMLAR SESSİZ

Türkiye liglerinde ilimizi temsil eden, Yeni Malatyaspor, Arguvan Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor, Malatya İdman Yurdu, Akçadağ Spor ve Arapgir spor takımları transfer konusunda sessizliğini sürdürüyor…

Liglerin başlamasına az bir süre kala bu takımlardan şu ana kadar ses seda çıkmaması kamuoyunda konuşulurken takımların bu sezon ligde ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sezon Malatya’yı Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor son 2 ay içinde 3-4 defa kongre süreci atlatmış, başkan bulunamamıştı. Haftalar sonra liglerin başlamasına 2 hafta kala Yeni Malatyaspor başkanını buldu fakat transfer konusunda ki sessizliği taraftarlarını tedirgin etmeye başladı.

Yeni Malatyaspor’ un yabancı oyuncuları ise şuana kadar sözleşmelerini yenilemediği için başka takımlara transfer olmaya başladı. Yeni Malatyaspor’ da süren sessizliğe karşı taraftarın endişesi hayli artmış durumda, bakalım sonu ne olacak?

Liglerin başlamasına az bir süre kala Yeni Malatyaspor yönetiminin yeni başkanı transfer tahtasını açacak mı? İç transfer de futbolcularla tekrar anlaşılacak mı bunu hep birlikte göreceğiz.

2022-2023 futbol sezonunda Malatya’mızı 3. ligde temsil etme hakkı kazanan Arguvan Belediyespor perşembe günü kongre yapacak ve ondan sonra izleyeceği yol ne şekilde olacak göreceğiz.

Arguvan Spor geçtiğimiz haftalarda Cengiz Günaydın’ın başkanlığıyla Arguvan Belediyespor ile bu sezon Malatyaspor’un birleşeceği konusunda demeçler verilirken transfer konusunda ise perşembe gününden sonra netlik kazanacağı bekleniyor.

BAL’ de mücadele eden Malatya İdman Yurdu’nun bu sezon kulüp başkanlığına Necip Olgun’un getirilmesi, sportif direktör olarak Aziz Yiğit’ in takımın sorumluluğuna getirilmesi ve teknik direktör olarak da bu sezon Tuncay Selçuk’un takımın başına getirmesi ile birlikte transfer çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor

Transfer ile ilgili olarak da ilerleyen haftalarda yönetimin açıklama yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 3 ligde Malatya’mızı temsil eden ve bu sezon küme düşen Yeşilyurt Belediyespor’ da ise sessizlik devam ediyor.

Teknik direktör konusunda anlaşmazlığa düşen yönetimin, liglerin başlamasına az bir süre kala ne yapacağı da merak konusu olmaya başladı.

BAL ligine bu sezon merhaba diyen Akçadağ Spor’ da transfer konusunda sessizliğe bürünmüş durumda. Teknik direktör konusunda da bir ilerleme sağlayamayan Akçadağ Spor’un yapacağı transferler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu sezon BAL ligine merhaba diyen Arapgir Spor ise geçen sezon bünyesinde bulunan sporcularla tekrar anlaştı. Teknik direktörlüğüne ise geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran hocasıyla devam etme kararı aldı.

Malatya amatör küme futbol liginde ise takımların maddi yönden sıkıntıları devam ediyor. Bu konuyla ilgili çok yazı yazmamıza rağmen hala yerel yönetimlerden bir ses ve bir açıklama olmaması da gözden kaçmıyor.

Arkadaşlar;

Ben amatörü seviyorum.

Biliyorum sizlerde seviyorsunuz, sevmeyen kim?

Malatya’da amatör can çekişirken, bazıları Malatya amatörüne beş kuruş para yok deyip yardım yapmazlar.

Şimdi soruyorum, belediye bütçelerinden spora pay ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Bunu biri açıklasın?

Ne hoş!

Amatörler olmasa, profesyonel olunur mu?

Bir de kimin parasını kime veriyorlar?

Anlamış değilim!

Nostalji de kalan sene 2017 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca amatör spor kulüplerine 81 ilde eş zamanlı olarak spor malzemesi yardımı yapıldı. Malatya’da düzenlenen törenle 123 amatör spor kulübüne malzemeleri teslim edildi.

Törende konuşan Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, dağıtılan malzemelerin hayırlı olmasını dileyerek, “Bu malzemeler tamamen genel müdürlük tarafından, tescilli kulüplere miktarı ve kalitesi belli malzemeler gönderildi. Bakanlığımız tarafından 123 amatör spor kulübümüze gönderilmiştir.” dedi. Daha sonra ki yıllarda yardım yapan olmadı.

Şimdi başka baba yiğitler aranıyor var mı?

Amatör takımlarla ilgili olarak sevgili Malatyaspor Fan Grubu güzel bir yazı yazmış. Belediyeler Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu gereği, amatör sporlara (vergi gelirlerinin binde 7- binde 12’sine kadar) yardım yapmak kanuni bir düzenlemedir.

Büyükşehir Belediye Kanunu 7. madde m bendi de şu şekildedir:

“….gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek….”

Ama ne yazık ki amatör branşlara bir çorap dahi yardım yaptığınız haberini paylaşamıyoruz sayın başkan…

Sorsak muhtemelen “kendi takımlarımız var onlara yardım ediyoruz” dersiniz. Maharet tüm takımlara ulaşabilmekte…! Makyaj yapmaktan ziyade merhem dağıtmak daha fazla katkı sağlayacak Malatya amatör futbol dünyasına.

Bu arada rahmetli Muharrem Zeyno ve Mustafa Aslan için düzenlenen voleybol ve futbol müsabakaları için emeği geçenlere teşekkür ederim.

Hocamızı rahmet ve saygıyla anıyorum…