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Ligden ihraç edildiler

Ligden ihraç edildiler
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Ligden ihraç edildiler

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde yer alan Pütürge Gençlikspor bu sezon ikinci kez sahaya çıkmayarak ligden ihraç edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sezonun ikinci haftasında Karakavakspor maçında sahaya çıkmayan Pütürge Gençlikspor’un 3 puanı silinirken, bu hafta da Ataköyspor ile oynaması gereken karşılaşmada da sahaya çıkmayan kırmızı beyazlılar ligden ihraç edildi.

Malatya’da amatör spor kulüpleri bir yandan zor saha koşullarında mücadele ederken, diğer yandan da maddi imkansızlarla boğuşuyor. Ekonomideki dalgalanmalar yüzünden masrafları giderek artan kulüp yöneticileri imkanların tükenmesiyle ligde mücadele edemez hale geldi. Yerel ölçekte hiçbir kamu kuruluşundan yaklaşık 3 yıldır yardım alamayan kulüp yöneticileri dayanacak güçlerinin kalmadığını ve böyle giderse faaliyetlerine son vereceklerini belirtiyor.

“ÜVEY EVLATMIYIZ?”

Amatör spor kulüpleri yöneticileri yaşanılan durumu dile getirerek, “Sporculara yaptırılan spor malzemeleri günümüzde üç katına çıkmış durumda. İnanılmaz  maddi sıkıntılar yaşanıyor. Eskiden 100 TL olan futbol antrenman topu günümüzde 500 TL. Ulaşım masrafları 4-5 katına çıktı. Türkiye’nin farklı illerinde amatöre yapılan milyonlarca liralık yardımları gördükçe, Malatya’da bizlere üvey evlat muamelesi yapıldığını düşünmemek elde değil. Kimseden nakdi yardım talep etmiyoruz. Amatör kulüplerin ciddi manada malzeme desteğine ihtiyacı var. Bu konuda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere iki büyük ilçe belediyemizi amatöre duyarlı olmaya çağırıyoruz” sözleriyle destek talep ediyor.

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