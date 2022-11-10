“Ligdeki gidişat daha önemli”

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ancak ligdeki gidişatın kendileri için daha önemli olduğunu söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeşilova, iç sahada kazanamama şanssızlığının Uşakspor karşısında da sürdüğünü ifade ederek, takımın sergilediği oyundan teknik heyetin memnun olduğunu söyledi. Gol pozisyonlarında son vuruşları geliştirmeleri halinde daha iyi neticeler almaya başlayacaklarını kaydeden Ramazan Yeşilova, “Son 4-5 resmi maçta görüyoruz ki mücadeleci bir takımımız var ve güzel sonuçlar artık gelmeye çok yakın. Uşakspor karşısında maalesef şanssızlık yine yakamızı bırakmadı. Cengizhan’ın, direkten dönen çok güzel bir şutu var. Takımımızı verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Kazanmak istediler ama olmadı. Önümüzde Boluspor ile çok kritik bir sınav daha var. Teknik heyet ve oyuncularımız artık tamamen bu maça odaklandılar. Bizim biran önce galibiyetlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Boluspor’un kendi evinde çok iyi mücadele verdiğini aktaran Yeşilova, “Hücum hatları başta olmak üzere çok tehlikeli oyuncuları var. Bu maçla ilgili bizim tek düşündüğümüz tek şey; savunma hattında Barış Başdaş ve Burak Kavlak’ın kart cezalısı olmaları. Stopersiz bu maça çıkacağız. Defansif olarak sıkıntı yaşayabiliriz ama mutlaka hocamız bunun tedbirlerini alacaktır” ifadelerini kullandı.