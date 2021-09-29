ligde var, kupada yok!

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2.Tur’da dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Yomraspor ile karşılaştı. Mücadeleye yedek kadroyla çıkan turuncu yeşilliler, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı 4-0 kaybetti ve kupaya veda etti. Lig’de şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan Malatya ekibi, kupada yoluna devam edemedi.

Yomraspor’a galibiyeti ve turu getiren golleri 13.dakikada penaltıdan Batuhan Kayıkcı, 36.dakikada Ahmet Sevinç ile 83 ve 87.dakikalarda Fatih Taşdelen kaydetti.

Stat: Yomra İlçe Stadı-Trabzon

Hakemler: Aykut Sergin, Fetdah Yiğit, İsmail Semih İleri, 4.hakem Oğuzhan Talha Karakuş

Yomraspor: 34.Onur Bilgin, 77.Berkcan Aytaç, 61.Furkan Yıldırım, 70.Ahmet Baha Bilgin, 4.Muhammed Enes Doğan (Dk.86 Erhan Şengül), 74.Taha Tunç, 8.Yüksel Şişman (Dk.65 Ökkeş Karaoğlu), 99.Batuhan Kayıkcı (Dk.65 Mustafa Yılmaz), 21.Mücahit Haktan Karabulut (Dk.65 Kadir Bakırtaş), 20.Halil Emre Yiğit, 11.Ahmet Hakan Sevinç (Dk.75 Fatih Taşdelen)

Yedekler: 1.Furkan Taş, 5.Erhan Şengül, 9.Fatih Taşdelen, 19.Kadir Bakırtaş, 17.Mert Kurt, 27.Ökkeş Karaoğlu, 88.Mustafa Yılmaz

Teknik Sorumlu: Hamdi Zıvalıoğlu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 25.Muhammed Enes Salik, 77.Sinan Yazıcı (Dk.77 Salih Sarıkaya), 88.Hamza Alper, 6.Emre Baysal, 3.Ulaş Girgin, 5.Fatih Güden, 8.Berkay Can, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 20.Mehmet Suha Yiğit (Dk.63 Caner Çolak), 30.Burak Evren (Dk.63 Deniz Ataç), 11.Avni Kürşat Özmen

Yedekler: 40.Furkan Güzel, 10.Deniz Ataç, 22.Salih Sarıkaya, 14.Caner Çolak

Teknik Sorumlu: Hayati Palancı

Goller: Dk. 13 (penaltıdan) Batuhan Kayıkcı, Dk.36 Batuhan Kayıkcı, Dk.83 ve 87 Batuhan Kayıkcı (Yomraspor)

Kırmızı Kart: Dk.90+3 Hamza Alper (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

ÖMER ALİ DELİBAŞ