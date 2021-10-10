“ligde kalma mücadelesi i̇çin gelmedim”

Sarı kırmızılı ekipte İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Rumen teknik adam Marius Sumudica, oynadığı son 5 maçta sıfır çeken bir takımın başına geçtiğini belirterek futbolcuların özgüven kazanması gerektiğini söyledi. Yeni Malatyaspor’un çok zor bir durumdayken kendisinin göreve getirildiğini ifade eden Rumen çalıştırıcı, “Takıma ilk geldiğiniz zaman ilk antrenman her zaman zordur. Oyuncuları tanımıyorsunuz. Onların zihinlerine oyun anlayışını koymalısınız. Ne benim için ne oyuncular için kolay değil. Ama adım adım oyunu geliştirip sonucu alacağız. Süper Lig’i takip ediyorum. Çok zor bir durumda bu takıma geldim. Son 5 maçını kaybetmiş ne benim için ne oyuncu için kolay değil. Bir özgüven gelişmeli. Kaliteli oyuncularımız var. Öncelikle bir takım olmalıyız. Hedefimiz kaybetmemek. Tabi bu şu demek değil; Oyuncuların önüne geçip ‘biz zayıf bir takımız oyunu kaybetmeyelim’ değil. Öncelikle tabii 1 puan mümkünse diğer 2 puanı da almak. Çünkü maç başladığında skor sıfır sıfır. 1 puana sahipsiniz. Buna 2 puanı da ekleyerek 3 puan almak çok daha iyi. Şimdi çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Montella’nın gelmesiyle çok değiştiler. Önümüzde bir haftalık zaman dilimi var. Oraya iyi bir mücadele için gidiyoruz. Bu çok önemli. Agresif olmak çok önemli. Mücadele etmek çok önemli. Hiç kimsenin Malatya’nın kümede kalma mücadelesi verdiğini düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim” ifadelerini kullandı.

“SUMUDICA’YA GÜVENİN”

Yeni Malatyaspor için elinden gelenin fazlasını yapacağını kaydeden Sumudica sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan önce Türkiye’de 3 takım daha çalıştırdım. Bulunduğum takımlarda taraftarlarla çok iyi iletişimim oldu. Şimdi her şeyimi, hayatımı vereceğim bu takım için. Onlara Sumudica’a güvenmeleri gerekeceğini söyleyeceğim. Çünkü elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah gelecek sene de ilk 8’e girecek bir takım olacağız. Çünkü Malatya’nın futbolu seven, futbolu bilen taraftarı var. Çünkü onlar son iki yılda olanların çok daha iyisini hak ediyorlar. Onları mutlu etmek için bütün gücümü vereceğim. Maçtan sonra eve mutlu gitmeleri ve aileleriyle galibiyeti kutlamaları için”

ÖMER ALİ DELİBAŞ