Ligde bugün 4 maç var

MURAT İPEKTEN

Süper Lig’in 16.haftasında perde dün Altay ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmayla açıldı. Ligin zirvesini ve son sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak haftada bugün ise 4 maç oynanacak. Sezona damgasını vuran lider Trabzonspor bugün Antalyaspor’a konuk olurken alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Göztepe mücadele edecek. Haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN

13.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor – Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Antalyaspor – Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR

13.30 Adana Demirspor – GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Yeni Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi

18.00 Sivasspor – Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep Futbol Kulübü – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan