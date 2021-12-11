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Ligde bugün 4 maç var
MURAT İPEKTEN
Süper Lig’in 16.haftasında perde dün Altay ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmayla açıldı. Ligin zirvesini ve son sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak haftada bugün ise 4 maç oynanacak. Sezona damgasını vuran lider Trabzonspor bugün Antalyaspor’a konuk olurken alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Göztepe mücadele edecek. Haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN
13.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor – Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor – Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 ARALIK PAZAR
13.30 Adana Demirspor – GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi
18.00 Sivasspor – Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Yeni Malatyaspor için Aralık ayı sıcak geçecek
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