DOLAR

13,8843$%0.7

EURO

15,7330%0.82

STERLİN

18,4481£%0.99

GRAM ALTIN

795,80%1,11

ÇEYREK ALTIN

12.749,66%1,17

BİTCOİN

684419฿%4.09713

İmsak Vakti a 05:58
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / Ligde bugün 4 maç var

Ligde bugün 4 maç var

Süper Lig’in 16.haftasında perde dün Altay ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmayla açıldı. Ligin zirvesini ve son sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak haftada bugün ise 4 maç oynanacak. Sezona damgasını vuran lider Trabzonspor bugün Antalyaspor’a konuk olurken alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Göztepe mücadele edecek. Haftanın maç programı şöyle:

ligde bugün 4 maç var
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ligde bugün 4 maç var

MURAT İPEKTEN

Süper Lig’in 16.haftasında perde dün Altay ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmayla açıldı. Ligin zirvesini ve son sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak haftada bugün ise 4 maç oynanacak. Sezona damgasını vuran lider Trabzonspor bugün Antalyaspor’a konuk olurken alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Göztepe mücadele edecek. Haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN
13.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor – Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor – Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR
13.30 Adana Demirspor – GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi
18.00 Sivasspor – Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yeni Malatyaspor için Aralık ayı sıcak geçecek

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.