Liderden gelen huzur!

Ligde kalma umutlarını ileriki haftalara taşımak isteyen Yeni Malatyaspor, 10 kişi tamamladığı karşılaşmada lig lideri Eyüpspor’u 2-1 yendi. Güçlü rakibi karşısına sahaya 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkan sarı kırmızılılar, 30 dakika bir kişi eksik mücadele verdiği İstanbul ekibini Ogün Özçiçek ve Cengizhan Akgün’ün golleriyle devirmeyi başardı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1.Ligin 22.haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında İstanbul ekibi Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek, son derece kritik bir galibiyet aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, dakika 5’te Ogün Özçiçek’in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor’da Aly Malle14’üncü dakikada mutlak bir gol fırsatından yararlanamazken, oyunda etkili olmayan başlayan Eyüpspor, 22’inci dakikada Del Valle’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Yeni Malatyaspor, ilk yarının son bölümünde 45+6’ncı dakikada Cengizhan Akgün’ün muhteşem frikik golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

37 dakikayı 10 kişi oynayan Yeni Malatyaspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak, son derece kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin 39’uncu dakikasında ilk sarı kartını gören Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Burak Kavlak, 61’inci dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Muhammet Akli Metoğlu, Gökmen Baltacı, Suat Güz, Ali Yılmaz (4.hakem), Mustafa Öğretmenoğlu (VAR), Adnan Deniz Kayatepe (AVAR)

Yeni Malatyaspor: 1.Abdulsamed Damlu, 5.Arda Hilmi Şengül, 7.Doğukan Emeksiz (Dk.77 Jospin Nshimirimana), 8.Ogün Özçiçek, 9.Yakup Alkan (Dk.66 Yiğit Ulaş), 13.Godfred Donsah, 11.Aly Malle, 6.Rahman Buğra Çağıran (Dk.77 Mehmet Güneş), 20.Cengizhan Akgün (Dk.66 Hüseyin Ekici), 27.Erşan Yaşa (Dk.83 Taha Gür), 99.Burak Kavlak

Yedekler: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 4.Alperen Arslan, 17.Hüseyin Ekici, 29.Berat Mert, 54.Atakan Müjde, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana, 86.Mehmet Güneş, 97.Mehmet Emin Taştan

Teknik Sorumlu: Yılmaz Vural

Eyüpspor: 1.Harun Tekin, 5.Alpaslan Öztürk, 6.Sinan Kurt (Dk.63 Mustafa Pekdemek), 7.Mehmet Murat Uçar, 18.Uğur Demirok, 23.Ömer Bayram, 24.İbrahim Akdağ (Dk.46 OlivierThill), 35.Halil Akbunar, 20.Recep Niyaz, 28.Yonathan Alexander Del Valle Rodriguez (Dk.76 Melih Kabasakal), 33.İbrahim Yılmaz (Dk.66 Okwuchukwu Francis Ezeh)

Yedekler: 26.Cengiz Alp Köseer, 80.Okwuchukwu Francis Ezeh, 4.Luccas Claro Dos Santos, 54.Mustafa Pekdemek, 8.Olivier Thill, 57.Melih Kabasakal, 30.Can Bayırkan, 37.Ahmet Özkaya, 19.Arda Yumurtacı, 27.Buğra Çağlıyan

Teknik Sorumlu: İbrahim Üzülmez

Goller: Dk.5 Ogün Özçiçek, Dk.45+6 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk.22 Yonathan Alexander Del ValleRodriguez (Eyüpspor)

Kırmızı Kart: Dk.61 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Aly Malle, Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor), Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 5 GOL: Yeni Malatyaspor’da Ogün Özçiçek, ceza sahası dışından sert ve düzün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 8: Halil Akbunar’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep Niyaz sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Dakika 14 MUTLAK GOL KAÇTI: Yeni Malatyaspor’daAlpaslan’ın hatası sonrası topla hareketlenen Aly Malle, kaleci Harun’un geçip boş kaleye topu yollamak istedi ancak Ömer Bayram araya girerek, mutlak bir golü önledi.

Dakika 17: Eyüpspor organize geldi. Del Valle’nin pasında soldan hareketlenen Ömer Bayram, dışarıya çıkarttı, Halil Akbunar ceza sahası dışından sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 22 GOL: Eyüpspor sağdan etkili geldi. Halil’in sağdan içeriye çevirdiği topu Yeni Malatyaspor defansıuzaklaştıramadı. Donsah’tan seken topa İbrahim Yılmaz dokundu, hemen arkasındaki Del Valle topu rahatlıkla ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 41: Rahman Buğra Çağıran ceza sahası dışından sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 45+6 GOL: Yeni Malatyaspor’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Cengizhan Akgün kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen yanındaki noktadan kazanılan serbest vuruşta Cengizhan Akgün direkt kaleyi denedi, kale direğinin içine çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün tamamladı.

Dakika 49: Yakup’un geriye çıkardığı topla buluşan Ogün Özçiçek ceza sahası önünden kaleyi denedi, kaleci Harun yatarak topu aldı.

Dakika 61: Yeni Malatyaspor’da Burak Kavlak ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Dakika 73: Aly Malle’nin pasında Hüseyin Ekici ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

Dakika 74: Eyüpspor’da Uğur uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 85: Halil Akbunar’ın soldan ortasında Mustafa Pektemek yükseldi kafayı vurdu direğe çarpan top oyun alanına döndü. Mustafa Pektemek bir daha vurmak istedi ancak Yeni Malatyaspor defansı araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.