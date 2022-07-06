DOLAR

17,2192$% 1.43

EURO

17,6968% 1.28

STERLİN

20,6598£% 1.6

GRAM ALTIN

976,75%1,46

ÇEYREK ALTIN

1.604,00%0,62

BİTCOİN

347782฿%1.98271

Öğle Vakti a 12:37
Malatya AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Köşe Yazıları / LGS TERCİHLERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ…

LGS TERCİHLERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ…

30 Haziran itibari ile LGS açıklandı ,

0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

LGS TERCİHLERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ…
30 Haziran itibari ile LGS açıklandı ,
Velileri tercih heyecanı aldı…
Peki, nasıl tercih yapmalı ve nelere dikkat etmeliyiz…
Öncelikle her bir öğrencimize ayrı ayrı hayırlı olsun sonuçlar…
Çocuklar hazırlanırken ayrı bir zorlanıyorlar ama inanın tercih süreci çok daha zor..
Yüzdelik dilime göre tercih yapılmalı öncelikle…
Ama maalesef her yıl yüzdelik dilimde sabit kalmıyor değişiyor…
Unutmayın LGS ye bir kez giriliyor…
Puan değişkendir ama yüzdelik dilim  bizi sonuca ulaştıracak…
Öğrencinin asıl kazanmasını sağlayacak etken kontenjan dır.
Fen liselerinde bu yıl kontenjan sayısı arttı…
Lgs tercihleri il bazında yapılıyor yani öğrenciler kendi yaşadıkları illere göre tercih yapıyor ve dolayısıyla çocuk sadece kendi yaşadığı bölgedeki öğrencilerle yarışabiliyor…
Tercihinizi son güne bırakmayın…
Tercih sistemine hakim olun…
Tercihlerinizi doğru bir şekilde yapabilmek, hatta geçerli tercihler yapabilmek için elbette öncelikle sistemi iyi tanımanız gerekiyor.
Tercihlerinizi yaparken okul rehberlik servisinden destek alabilirsiniz…
Böylelikle yapılacak herhangi bir hatayı da engellemiş olursunuz.
Geleceğinizi nasıl şekillendirmek istediğinize karar verin…
Göz önünde bulundurmanız gereken şey kesinlikle gelecek planınızdır.
Örneğin; doktor olmak istiyorsanız kesinlikle fen lisesini tercih etmelisiniz…
Eğer hayalinizdeki meslek bir yönetmen olmak ise bu durumda sosyal bilimler liselerine tercih edebilirsiniz.
Bunun yanı sıra seçeceğiniz okulun eğitim kadrosu, üniversite sınavındaki başarısı, sosyal olanakları, dil eğitimindeki başarısı gibi kriterlerinde değerlendirilmesi doğru bir seçim için sağlıklı olacaktır.
Evet, önemli olan üniversite ama kariyer planınızı oluşturma konusunda seçtiğiniz lisenin de yardımı olacaktır…
Dolayısıyla gelecektin ne yapmak istediğinize karar vermelisiniz.
Bu konuda ailenizle ya da danışman hocanızla konuşup onlardan da destek almanızı önerebilirim.
Eğer sınav puansız yerleşeceksiniz burada da önemli olan okul not ortalamanızdır ve oturduğunuz bölgedeki okulları  tercih edebiliyorsunuz.
Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum çünkü en azından alt yapıları çok sağlam ve nitelikli bir liseye giremeseler bile iyi bir Anadolu lisesinde iyi bir eğitim alarak istedikleri üniversiteyi kazanacaklarına eminim…
Sevgiyle…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

ZİHNİYET, KÜLTÜR VE EKONOMİK BÜYÜME

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.