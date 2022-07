LGS TERCİHLERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ…

30 Haziran itibari ile LGS açıklandı ,

Velileri tercih heyecanı aldı…

Peki, nasıl tercih yapmalı ve nelere dikkat etmeliyiz…

Öncelikle her bir öğrencimize ayrı ayrı hayırlı olsun sonuçlar…

Çocuklar hazırlanırken ayrı bir zorlanıyorlar ama inanın tercih süreci çok daha zor..

Yüzdelik dilime göre tercih yapılmalı öncelikle…

Ama maalesef her yıl yüzdelik dilimde sabit kalmıyor değişiyor…

Unutmayın LGS ye bir kez giriliyor…

Puan değişkendir ama yüzdelik dilim bizi sonuca ulaştıracak…

Öğrencinin asıl kazanmasını sağlayacak etken kontenjan dır.

Fen liselerinde bu yıl kontenjan sayısı arttı…

Lgs tercihleri il bazında yapılıyor yani öğrenciler kendi yaşadıkları illere göre tercih yapıyor ve dolayısıyla çocuk sadece kendi yaşadığı bölgedeki öğrencilerle yarışabiliyor…

Tercihinizi son güne bırakmayın…

Tercih sistemine hakim olun…

Tercihlerinizi doğru bir şekilde yapabilmek, hatta geçerli tercihler yapabilmek için elbette öncelikle sistemi iyi tanımanız gerekiyor.

Tercihlerinizi yaparken okul rehberlik servisinden destek alabilirsiniz…

Böylelikle yapılacak herhangi bir hatayı da engellemiş olursunuz.

Geleceğinizi nasıl şekillendirmek istediğinize karar verin…

Göz önünde bulundurmanız gereken şey kesinlikle gelecek planınızdır.

Örneğin; doktor olmak istiyorsanız kesinlikle fen lisesini tercih etmelisiniz…

Eğer hayalinizdeki meslek bir yönetmen olmak ise bu durumda sosyal bilimler liselerine tercih edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra seçeceğiniz okulun eğitim kadrosu, üniversite sınavındaki başarısı, sosyal olanakları, dil eğitimindeki başarısı gibi kriterlerinde değerlendirilmesi doğru bir seçim için sağlıklı olacaktır.

Evet, önemli olan üniversite ama kariyer planınızı oluşturma konusunda seçtiğiniz lisenin de yardımı olacaktır…

Dolayısıyla gelecektin ne yapmak istediğinize karar vermelisiniz.

Bu konuda ailenizle ya da danışman hocanızla konuşup onlardan da destek almanızı önerebilirim.

Eğer sınav puansız yerleşeceksiniz burada da önemli olan okul not ortalamanızdır ve oturduğunuz bölgedeki okulları tercih edebiliyorsunuz.

Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum çünkü en azından alt yapıları çok sağlam ve nitelikli bir liseye giremeseler bile iyi bir Anadolu lisesinde iyi bir eğitim alarak istedikleri üniversiteyi kazanacaklarına eminim…

Sevgiyle…