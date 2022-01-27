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Anasayfa / Asayiş / Levyeyle deponun kilidini kırıp 25 bin TL’lik sigarayı çaldı

Levyeyle deponun kilidini kırıp 25 bin TL’lik sigarayı çaldı

levyeyle deponun kilidini kırıp 25 bin tl’lik sigarayı çaldı
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Zonguldak’ta levyeyle kilidini kırdığı iş yerinin deposuna giren hırsız, depodan çaldığı 25 bin TL değerindeki sigarayla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre maskeli ve kapşonlu kimliği belirsiz bir kişi, elindeki levyeyle iş hanına girdi. Şahıs, sağı solu kontrol ettikten sonra elindeki levyeyle dakikalarca deponun demir kapısının kilidini kırmaya çalıştı. Dakikalar sonra demir kapıyı kıran şahıs, 25 bin TL değerindeki sigarayı çalarak olay yerinden kaçtı. Sabah iş hanına gelen vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İş hanının kameralarına yakalanan hırsızın soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.

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