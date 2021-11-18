Latif Doğan’dan Doğanşehir’e Taziye Evi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının VI. birleşimi Selim Pilten Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündemin 2. maddesi gereğince Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Kınalıtaş Caddesi’ne Sanatçı Latif Doğan tarafından ‘Taziye Evi’ yaptırılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı VI. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan imar ile ilgili maddelerin bir kısmı görülerek karara bağlanırken, bazı maddeler de yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde ‘Taziye Evi’ yaptırılacak 168 ada 1 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait 448,34 metrekare hissenin Doğanşehir Belediyesine tahsisi oy birliğiyle meclisten geçti. Tahsis edilen alana Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Kınalıtaş Caddesi’ne Sanatçı Latif Doğan tarafından ‘Taziye Evi’ yaptırılması planlanıyor.

Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi Merkez Bankası yanında bulunan Fotoğraf Makinası Müzesi altında yer alan 84,00 metrekarelik taşınmazın Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen engelli bireylerin istihdam edileceği proje kapsamında kullanılmak üzere işletme hakkı 3 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler A.Ş.’ne (BELSOS)’ a verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde ‘Taziye Evi’ yaptırılacak 168 ada 1 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait 448,34 metrekare hissenin Doğanşehir Belediyesine tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

“Mülkiyeti 8971/22612 (Belediyemiz hissesi= 448.34 metrekare) oranında Belediyemize ait, ilimiz, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi, 168 ada 1 parsel numaralı, toplam 1,130.06 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Latif Doğan (Sanatçı) isimli vatandaşımız tarafından “Taziye Evi” yaptırılacağından bahisle, Belediyemiz hissesinin, Doğanşehir Belediyesine tahsisi ve üçlü protokol yapılması talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazdaki 448,34 metrekare yüzölçümlü hissemizin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince bedelsiz olarak “Taziye Evi” yapılması amacıyla, Doğanşehir Belediyesine tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecekse tahsis süresinin belirlenmesi hususlarında karar alınması hakkında Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, 13/11/2021 tarih ve 48277 sayılı yazısı okunup eklerinin incelenmesi neticesinde; sanatçı Latif Doğan tarafından yapılacak “Taziye Evi” için üçlü protokol yapılmasına; yapılacak protokol kapsamında talep edilen ilimiz, Doğanşehir İlçesi, Erkenek (Kınalıtaş) Mahallesi, 168 ada 1 parsel numaralı toplam 1,130.06 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde belediyemize ait 448,34metrekare hissenin 3(üç) yıllığına bila bedelle Doğanşehir Belediyesine tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, İnönü caddesi Merkez Bankası yanında bulunan Sanat Sokağı içerisindeki Fotoğraf Müzesi altında yer alan 84 metrekarelik yerin işletme hakkının Belediye Sosyal Tesisler A.Ş. (BELSOS)’a devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclisten geçti.

“Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, 13/11/2021 tarih ve 48278 sayılı yazısı okunup eklerinin incelenmesi neticesinde; mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi, İnönü Caddesi, Merkez Bankası yanında bulunan Sanat Sokağı içerisindeki Fotoğraf Makinası Müzesi altında yer alan 84,00 metrekarelik taşınmazın Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen engelli bireylerin istihdam edileceği proje kapsamında kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26 ncı maddesine istinaden yıllık KDV hariç 8.500,00TL (SekizbinbeşyüzTürklirası) kira bedeliyle ve kira bedelinin her yıl yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak 3 (üç) yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler A.Ş.’ne (BELSOS) işletme hakkının verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”