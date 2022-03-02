laleli’deki otelde çantası çalınan kadın, kazakistan’a dönemedi

İstanbul Laleli’de bulunan bir otele müşteri kılığında giren şüpheliler, bebek arabasının üstünde bulunan el çantasını çalarak kayıplara karıştı. İçinde tüm parasının bulunduğu çantası çalınan otel müşterisi kadın, hırsızlar yüzünden Kazakistan’a dönemedi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Laleli’de bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 şüpheli, ellerindeki valizlerle müşteri kılığında otele geldi. Otele giriş yapacakmış gibi lobide bekleyen şüpheliler bebek arabasının üzerinde bulunan el çantasını gözüne kestirdi. Resepsiyonda oluşan kalabalığı fırsat bilen şüpheliler, el çantasını yanlarında getirdikleri çantanın içine koydu. Şüpheliler otelden uzaklaşırken Kazakistan uyruklu kadın, el çantasının çalındığını fark etti.

Güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin çantayı çalarak uzaklaştı görüldü. Çalınan el çantasının içinde bin 200 dolar ve bin TL parası bulunan kadın, şüpheliler yüzünden Kazakistan’a dönemedi. Otelde bir süreliğine misafir edilen kadın ve ailesi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.