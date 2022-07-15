LAKAPLAR

İnsanlara, kömür naylon poşetlere girecek! Kırmaya gerek kalmadan istersen on kilo istersen yirmi kilo alıp ellerin bile kirlenmeden kömür yakacaksın desek bir araba dayak yiyeceğimiz, mektup denen bir iletişim aracının revaçta olduğu, sevenlerin sevdiklerine kokulu mektuplar gönderdiği, insanların komşularına misafirliğe gidip sohbet ettikleri, Malatya’da sauna olmadığı için Belediye hamamının gazan (külhan)gapısında ter attığımız ve televizyon olmadığı için tuttuğumuz takımları ancak, sinemalarda filmlerden önce Pertev Tunaseli’nin muhteşem sesinden izlediğimiz günlerde,

Birinin lakabını söylemezseniz, tanıtamazdınız.

Lakap, bir arada yaşayan insanların daha iyi tanınması ve birbirinden ayırt edilmesi için kullanılan simgelerdir.

Bu lakaplar, insanın gururunu kıran, aşağılayan lakaplar değildi. Bilakis, “Yiğit namıyla anılır” diyerek, lakap takılanların hoşuna gider, çoğu zaman kendilerini tanıtırken bu tamlamayı kendileri ve aileleri bile kullanırdı.

Bir noktayı belirtmem gerek, bu lakaplar ailelerin lakapları değildi, bunlar kişiye özel lakaplardı.

Aklıma gelen bazı lakapları ve lakap sahiplerini bildiğim kadarıyla, size de hatırlatayım istedim;(İsimler aslına uygun olması bakımından okunduğu gibi yazılmıştır)

Futbolcu ve spor adamları;

Mığh Osman (Osman Çağlı), Pötü Hamdi (Hamdi Nebioğlu), Altın Çocuk (Feyyaz Bursalı), Çarşı güzeli (Haşim Doğan), Kara Bedir (Bedri Karlıdağ), Mamoş (Mehmet Tangün), Gözü böyük Şahin (Şahin Kışın), Diyarbakırlı Kör Emin (Emin Tukacı), Karateci Hayati (Hayati Gülez), Canavar Ehsan (İhsan Akdağ), Kaptan (Hüseyin İlaslan), Sarı Nedim (Nedim Özgüler), Guzu Celal (Celal Coşkun), Gazo (Gazanfer Gültek), Bıyığh (Necati Bayrakçı), Vizzo Fazlı (Fazlı Tura), Zom Zafer (Zafer Güler), Altıgat (İsmail Altıkat), Gıllı Vahap (Vahap Tunç), Kürt Vahap (Vahap Aksoy), Tüccar Mahmut (Mahmut Karvar), Tibili ( İbrahim Okutan), Pis Muhammed, Deli Kadir (Kadir Şahin), Guş gafa Celal, Gara Yusuf (Yusuf Gül), Kırğhambar Mirza (Mirza Ercişli), Kör Hüseyin (Hüseyin Gönültaş), Gara oğlan (Lütfü Kuşdemir), Amigo Tavşan (İhsan Toy), Kaysıgo Selahattin (Selahattin Özkanlı), Mınığh Aziz (Aziz Çoban), Abo Nevzat (Nevzat Van), Tekel Aboş (Abdurrahman Yalçın), Puşkaş (Harut Sözkes), Tenekeci (Muharrem Zeyno), Afacan Cengiz (Cengiz Özdemir), Büyük Recep (Recep Keskinkılıç), Pastacı Remzi (Remzi Arıca), Eczacı Ahmet (Ahmet Hasar), Dede (Sıtkı Derme), Dede Ehsan (İhsan Karaçorlu), Kivre Aziz (Aziz Yiğit), Deli Duran (Turan Varan), Cücük Memet (Mehmet Gültek), Bacağhçı Talip (Talip Cücemen), Kör Nevzat ( Nevzat Hanlıoğlu), Buldozer (Şükrü Kaya), Adam yiyen (Kazım…), Gastro Mahmut, Gotto Yaşar ( Yaşar VURAL), Yeşil Mahmut, Füze Mehmet, Beton Ahmet (Ahmet Fırat), Gaptan Çetin (Çetin Duman), Garyağdı Cemil, Amca Erhan (Erhan Albostan), Zülküf (Coşkun Ünal), Cücük Zeki(Zeki Yördem), (Kel Aziz (Aziz Ovagül), Yarığh Aziz (Aziz Erol), Gazoz Mahmut, Garga Şahin (Şahin Gültekin), Koçani Muzaffer (Muzaffer Budak), Onnik (Ohannes Özgür), Rövaşata Ahmet (Ahmet Fethi Oral), Leyla (Ünal Dündar), Centile Osman (Osman Gökhan), Tarzan Necati (Necati Ildız), Tuluğh Nedim (Nedim Şalva), Gasap Avni (Avni Şalva), Kör Mahmut (Mahmut Turfanda), Cimi Necati (Necati Şalva), Mango (Hüseyin Aslan), Gotto Mahmut (Mahmut Tüzün), Camgöz Mahmut(Mahmut Bor), Palo Mehmet (Mehmet Aslan), Çete (Tuncer Şekerci), Deli Fikri (Fikri Solmaz), Dodo Mahmut, Kelgür Mehmet (Mehmet Kılıçaslan), Ayı Mümtaz, Sarı fare, Fırtına (Hamit Tekgül ), Gaval Yusuf (Yusuf Mor), Gıllik Mustafa, Küçük Yusuf (Yusuf Duman), Tampon Ahmet, Gırgır Ahmet, Karga Vedat (Vedat Çakıl), Kör Ahmet (Ahmet Fendoğlu), Baba Tahir, Es-Es Yusuf(Yusuf Aydın), Taka Altan, Deve Cengiz (Cengiz İnci), Ayı Nevzat, Çerçi (Abdurrahman Çerçi), Porsiyon (Hayrettin Yardım), Rossi (Kemal Barut), Pano (Değer Dağtekin), Sarı Osman, Gara Memet (Mehmet Alyüz), Parça bez Ahmet (Ahmet Alyüz), Sarı Sıddık, (Sıddık Kadak), Urfalı Vedat, Erhan Amca (İdmanyurdu), Altın gafa (Enver Kipdemir), Adıyamanlı Cahit (Cahit Özyavuz), Fıstığh Ahmet(Ahmet Yıldırım), Arap Suphi (Suphi Yıldırım Fıstık Ahmedin kardeşi), Maho Memet (Mehmet Özdemir), Dişi Gırığh (Osman Dağ), Kürt İbo ( İbrahim Fendoğlu), Tantana İsmail (İsmail Tekin), Mınığh Recep (Recep Can), Kürt Musto (Mustafa Karadağ), Harığh Erdal (Erdal Karakurt), Ayıcı Adnan, Mavi Murat (Murat Ünsal), Çırmığhtılı Mehmet (Mehmet Şahin), Gaydaş, Yeğen Ahmet (Ahmet İçaçan), Çökelik (Nurettin Candaş), Hosurafoğlu Vedat (Vedat Ünsal), Tahtabacak (Celal…), Bülbül (Hüseyin Bülbül), Hili Muzaffer (Muzaffer Birer), Payton Kürşat, Didi (Sait Katrancıoğlu), Çizgici Biloş (Bülent Şeftalicioğlu), Kivre Selahattin,(Selahattin Erdem), Kaptan Selahattin (Selahattin Yapa), Alibaba (Turan Ağalday), Ayıcı Adnan, 17 li (İrfan Erkan), Canı cebinde Celal, Konsolos Adil (Adil Kınık), Rövaşata Ahmet, Gınco, Cücük (Süleyman Tekgül).

Neredeyse lakabı olmayan futbolcu yok gibi değil mi?

Esnaflar, şöförler, eşraftan kişilerin de lakapları vardı…

Deli Nusret (Nusret Zapçı), Beşlinin Hacı Ahmet (Hacı Ahmet Öztaş), Şarapçı Yusuf (Yusuf Baydemir), Kör Nuri (Nuri Nebioğlu), Gulağh Naim (Naim Hacıevliyagil), Gulağhsız Dursun (Dursun Kozluklu), Paşa (Erhan Kırçuval), Kirpilerin Cahit,(Cahit Asılsoy), Hacerifler( Hacı arifler)in Aydın (Aydın Aksoğan), Sülügoğlu Muhammed ağa, Singer Hikmet(Hikmet Güler), Ekmekçi Hasen (Hasan Van), Helvacı Hakkı (Hakkı Kaysıcı), Bodovun Abdullah (Abdullah Budan), Kürdoğlu Ehsan (İhsan Aşlar), Hasiklioğlu Hamdi (Hamdi Yücel), Tavuğh Hamdi (Hamdi Talu), Hortik İbo (İbrahim Dokumacıoğlu), Mamurekli Abzer, Komşu ( Nurhan Taştepe), Babacan, Çöşnüklü Battal (Battal Bolcal), Tapucu Veysel (Veysel Uçkun), Ondeleci Lütfiye (Lütfiye Gucur), Tabelacı Ahmet (Ahmet Bozoğlu), Şeytan Halis (Halis Ertaş), Ganbur Hilmi, Radyocu Muzaffer (Muzaffer Gürsel), Hısım Nuri (Nuri Taştepe), Garik Ziya (Ziya Özcan), İngiliz Kemal (Kemal Anıl).

Deve Kenan (Kenan Güney), Karga (Bozkurt Doğan), Pala Naim ( Naim Gümüş), Gavur Hacı, Mişon (Sami Alkan), Kireççi Şahin ( Şahin Tercan), Bodo Yılmaz (Yılmaz Aktürkoğlu), Badem (Cevdet Barış, görüş gazetesi sahibi olan değil), Ford Abdullah (Abdullah Koşar), Dana Halil (Halil İban), Toğhlu Emin (Emin Mısırlıoğlu), Sinek Nuri, Gırığın Osman, Bekiro (Bekir Soğancı), Gımılı Memet (Mehmet Yılmaz), Gotto mino, Kör Mamoş (Mamoş Saygılı), Çakkal Hanifi (Hanifi Ezen), Parça bez Ahmet (Ahmet Akgül), Sarı İbo (İbrahim Göçmen), Şişko Bekir, (Zafer’de şöför), Dıngır (Fikri Öğrenecek), Cocoş (Mehmet Fırat), Uzun Sabri (Sabri Ceyhan), Kernekli Cumo, Kernekli Sabo (Sabahattin…), Pehlivan Doğan (Doğan Gülergün), Pehlivan Aziz (Aziz Canpolat ), Pehlivan Bayram (Bayram Kısa), Atlet Kemal(Kemal Dağdeviren), Çona Duran, Çona Şevket(Şevket Dağdeviren), Muşlu Metin (Metin Erdoğan), Topal Dursun(Dursun Devecel ), Galas Naim, Fotör Cercis (Cercis Bursalı), Pisbıyığh (Ziya Ünsel), Baba Yaşar (Yaşar Tüfekçi), Çerkez Mahmut (Mahmut Ünsal), Şişko Memet(Mehmet Gucur), Palolu Abdulla (Abdullah Özdemir), Halime’nin oğlu(Turan Kıllıer…), İnneci Yaşar, Gırmızı Rıfat (Rıfat Barış), Adıyamanlı Hacı (Hacı Özyavuz), Adıyaman’lı Hamdi, Tüpçü Halis (Halis Arpacı), Babo Fikri (Fikri Çakar), Hamamcı Memet(Mehmet Şansever), Pötürgeli Sabri (Sabri Sezer), Bom Metin, Saka Şükrü(Şükrü Gencer), Gabadayı Mustafa(Mustafa Bektaş), Gazoz Memet, Gamyon Memet (Mehmet Özer), Sarı Cahit (Cahit Bulun), Kürt Mamo (Mehmet Nuri Akkurt), Kürt Cumo, Gıllı Mamo, Galas Raif, Ganun Haci, Nana (Ulviye Canatan), Singer Osman (Osman Güler), Çil Mahmut, Çil Tahir, (Tahir Akbulut), Deli Cemo, Aşçı Veysel(Veysel Görmeli), Tosunoğlu Bilal( Bilal Tosun), Süslü Abdullah (Abdullah Canlı), Topal Musto (Mustafa Topaloğlu), Otel Erhan (Erhan Turancı), Kağıtçı Hakkı (Hakkı Tekgül), Gasap Sami (Sami Kasap), Gominist Yaşar (Yaşar Öztürk), Zaza Cemil, (Cemil Doğan), Neşeli Memmed, Dondurmacı Abdo, Aşçı Mustafa(Mustafa Saygı), Aşçı Rıfat(Rıfat Aracı), Çolo Vahap, Foto Nihat (Nihat Tuna), Hoca Bülent (Bülent Arat), Çelem Nevzat (Nevzat İşler), Lokum Coşkun (Coşkun Aras), İnce Cumali, Limon Metin, Mastika Ramazan, Gazocakçı Şenol (Şenol Palancıoğlu), Camoka Cahit, Şorikli Yaşar,İnneci Kaya (Kaya Oral), Gız Mahmut, Galas Raif (Raif Aydal), Vanlı Abdullah, Malatya’lı Fahri ( Fahri Kayahan), Kölükoğlu, Gaymakam Mahmut(Mahmut Yıldırım), Talebe Bekir (Bekir Yıldırım), Gavalcı Yaşar(Yaşar Tutar), Erzurum’lu Ziya beg, Kamil Çavuş (Kamil Karabağ), Babılo (Sabri Türkcan), Sallabaş, Artiz Memet, Uzun Ömer(Ömer Güler), Kel Vahap, Sünnetçi Şükrü (Şükrü Kaya), Pastacı Rıfat (Rıfat Arıca), Tavacı Seydo(Seyit Günay), Tavacı Talip (Talip Bağdatlı), Piç Zeki, Ebe Zekiye, Sağır imiğhan, Degirmancı Gasım(Kasım Gökbulut), Naylon Duran, Naylon Kemal, Zurnacı Vahap (Vahap Tuncay), Davulcu Saim (Saim Tuncay), Topal Bedo (Bedri Karahan), Gumcu Abdullah, Sürgülü İsmet(İsmet Korkmaz), Tilekli Nuri (Nuri Akın), Onbaşı (Abdülaziz Karakaya), Uzun Ziya, Uzun Arif (Arif Şansever), Üşügün Bayram (Bayram Kır), Uzun Mustafa (Mustafa Özhan), Halikanlı Hacı Ağa, (Hacı Karataş), İnce Memet, Topal Sait (Sait Ertürk), Terzi Sait (Sait Çekmegil), Köse Sait (Sait Özköse), Üstat Hüsamettin (Hüsamettin Yıldırım), Külhan Ahmet, Gaz Orhan ( Orhan Yaycı), İt Ömer, Malatya’lı Köse( Aslan Ateş), Kör Vedat, Gocik Mehmet ( Mehmet Kocaoğlu), Kabağh Ahmet, Pala dayı, Cingenlikli, Aba (Müslüm Okyay), Genç Osman (Okyay), Baboş Hikmet, Yağcı Hikmet (Hikmet Toy), Ganı gırmızı Memet (Mehmet Dilek), Ağadayı (Mehmet Toy), Erkek güzeli, Dana Halil (Halil Aslan), Şoför Mamo, Gara Hacı (Mahmut Durmaz), Ali baba (Turan Ağalday), Gavur Hacı (Hacı Bayram Şekerci), Boynik Tahir, Gırnik Cemil(Cemil İstanbulluoğlu), Ayakkabıcı Köse Kasım, Sinemacı Heyri (Hayri Yaman), Köçek Mahmut, Topal Şavgu (Şevki Türkcan), Collis (Nevzat Çobanoğlu) ve kardeşi sazcı Fır Faik (Çobanoğlu).

Bu lakap sahiplerinin bir çoğunu hatırladınız sanırım.

Bazıları arkadaşınız, bazıları akrabanız, bazıları komşunuz, bazıları yakınınız, bazıları da yakınınızın yakını olabilir veya mutlaka bir kaçının ismini duymuşsunuzdur.

Şimdilerde hiç kimsenin lakabı var mı?

Neden acaba?

Samimiyetsizlikten olmasın

Selam olsun Malatya’mın hoşgörülü insanlarına…