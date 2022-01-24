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Kuzey Marmara Otoyolunda yaklaşık 30 araç birbirine girdi

kuzey marmara otoyolunda yaklaşık 30 araç birbirine girdi
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Kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttırarak devam ettiği İstanbul’da kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 tır ve otomobil birbirine girdi.

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

“2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık”

Yolda kalan bir şoför, “Havaalanı kavşağına geldiğimizde yol tuzlanmıştı. Oraya kadar hiçbir şey yoktu. Havaalanı kavşağını geçtik, gişeleri çıktık, sallandık. Tipi bastırdı bir anda. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Otoban olduğu için kenara çekemedik arabaları. Devam etmek zorunda kaldık. İlerinin açık olduğunu düşündük. Tam rampayı geçtiğimizde, önümde bir tır makasladı. Önümdeki tır da makaslayınca ben devam etmek zorunda kaldım. 2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık. Arabalarımız mümkün değil yürümüyor. Karayolları açtı buraları ama tekrar kapandı tabii. İleride de zaten zincirleme kaza varmış” dedi.

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