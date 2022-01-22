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Anasayfa / Asayiş / Kuzey Marmara Otoyolu’nda işletmeye ait kar küreme aracına arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda işletmeye ait kar küreme aracına arkadan çarptı

kuzey marmara otoyolu’nda işletmeye ait kar küreme aracına arkadan çarptı
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu işletmesine ait kar küreme aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun üçüncü şeridinde seyir halinde olan Mehmet Ayvaz idaresinde 06 CLE 420 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve Kuzey Marmara Otoyolu işletmesine ait Ö. K. İdaresindeki 49 AAG 888 plakalı kar küreme aracına arkadan çarptı. Araç içine sıkışan sürücü Ayvaz için bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsü Ayvaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise konuya ilişkin soruşturma başlattı.

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