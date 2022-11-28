Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Malatya’da 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. Kızılmağara mevkiinde bulunan bir su kuyusuna düşen sokak köpeği gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler zamanla yarışarak köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından tedavisi yapılan yaralı köpeğe daha sonra yiyecek verildi.

Üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı.