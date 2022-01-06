kuyumcuları dolandıran şüphelilerden 2’si tutuklandı

İstanbul’dan Sakarya’ya gelen ve kuyumculara gerçek altınla gümüş karışımı olan sahte altınları satarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Sakarya’ya gelen 2’si kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli altın ve gümüş karışımı olan sahte altınları Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde bulunan 4 kuyumcuda bozdurdu. Kuyumcuların yaptıkları zımpara işleminden geçen altınların, işleme kısmında yapılan incelemeler esnasında sahte olduğu ortaya çıktı. Atölyelerde altınların sahte olduğunu tespit eden kuyumcular, WhatsApp gurubundan dolandırıcılara karşı meslektaşlarını uyardı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kameraları incelemeleri sonrasında ekipler, şüphelilerin 36 yaşındaki C.K., 38 yaşındaki H.Y. ile 34 yaşındaki H.İ. (kadın) ve 21 yaşındaki G.A. (kadın) olduğunu belirledi. Ekipler, kent merkezindeki sarrafların çevresinde önlemlerini alarak şüphelileri altın bozdurmak için geldikleri kuyumcu dükkanlarının yakınında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve PTS kayıtlarından yeri belirlenen araçlarında yapılan aramalarda 6 sahte altın ve kuyumculardan aldıkları 20 bin 840 lira ile yarım altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevke dilen şüphelilerden C.K. ve H.Y. tutuklanırken H.İ. ile G.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.