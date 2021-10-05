Kuyumcular Çarşısı Yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Hamidiye Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

Hamidiye Mahallesinde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Şehirlerde sokaklar, çarşılar, arasalar, pazar yerleri, kaldırımlar önemlidir. Şehrin belleğinin ve hafızasının korunması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Kuyumcular Çarşısı diye ifade ettiğimiz merkezin korunması hakikaten gelecek kuşaklara aktarılması noktasında cephe giydirmesi ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları yapılması gerekiyordu. Bununla ilgili gerekli ihale ve proje süreçleri tamamlandı ve çalışmalar başladı. Klasik bir yapı içerisinde değil modern bir şehircilik anlayışı içerisinde sokak sağlıklaştırılması ve cephe giydirme çalışmaları yapılıyor. Yani klasik beyaz, kahverengi şeklinde değil çarşının geçmişine ve kendi konseptine uygun, aynı zamanda çağdaş ve modern bir şehircilik anlayışını yansıtacak bir format ve konsept üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Şehrin belleğini ve hafızasını yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Gürkan, ilerleyen aşamada Fuzuli Caddesi, Emeksiz Caddesi ve Kışla Caddesi’nde de çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Öte yandan çalışma yapılan bölge esnaflarından İlhami İlhan, “Yapılan hiçbir hizmet kötü değildir. Çok güzel bir uygulama. Yeni haliyle caddemizin cazibe merkezi olacağına inanıyorum” dedi.

Çarşılarının yıllardır ihmal edilen bir mekân olduğunu belirten Müslüm Haskuloğlu ise, “Çarşımızın yenilenmesi burada hareketlilik sağlayacaktır. Hareket olan yerde de bereket olur. Başkanımıza tekrar candan saygılar sevgiler” şeklinde konuştu. (Bülten)