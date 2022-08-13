Kütan’dan yatırım çıkışı

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı II. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda dün Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı II. birleşiminde imar ile ilgili konulardan oluşan gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde bulunan bazı maddelerin ise bir sonraki toplantıda görüşülmesi yönünde karar alınarak toplantı bir sonraki birleşime ertelendi.

KÜTAN, TAM TERSİNİ DİLE GETİRDİ

Gündemin 4. Maddesi’nde “Muhtelif Mahallelerde Sondaj Kuyusu Açılması Ve İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi” için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifinin okunmasının ardından bazı meclis üyeleri MASKİ’nin yaptığı çalışmalar ve yatırım programlarından övgüyle bahsederken, Akçadağ CHP Meclis Üyesi İbrahim Fehmi Kütan ise söz alarak tam tersini dile getirdi.

Kütan, “2021 yatırım programında bulunan özellikle Akçadağ Bölgesi’nde yatırım programına alınan hiçbir şey gerçekleşmedi. 2022 yılı yatırım programına alınanlar gerçekleşecek mi diye merak ediyorum” sözlerinin ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert söz alarak, MASKİ’nin Akçadağ Bölgesi’ne yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı III. birleşiminin ise 16 Ağustos 2022 Salı günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.