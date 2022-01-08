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Anasayfa / Asayiş / Kütahya’da huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması

Kütahya’da huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması

kütahya’da huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması
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Kütahya’da huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması kapsamında, il genelinde 13 polis sorumluluk bölgesinde 60 ekip ve 140 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

72 uygulama noktasında yapılan uygulamada, 174 işyeri, 26 oyun salonu ve internet cafe, 105 metruk bina, 131 park bahçe, kontrol edildi, 2 bin 780 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, 1 şahsın hırsızlık suçundan arandığı, 2 şahsın kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan arandığı, 8 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 1 şahsın kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerine tasarruf suçundan arandığı tespit edildi. 0,72 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet payp ele geçirildi. Trafik yönünden bin 33 araç ve sürücü kontrol edildi. Yakalaması olan 4 araç tespit edildi.

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