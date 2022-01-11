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Kütahya’da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

kütahya’da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
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Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4.79 gram metamfetamin, 3.02 gram bonzai maddesi, 278 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu kullanma şüphelisi 5 şahıstan, 4.79 gram metamfetamin, 3.02 gram bonzai maddesi, 278 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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