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Anasayfa / Asayiş / Kuşadası’nda yaralı atmaca ve porsuk tedavi altına alındı

Kuşadası’nda yaralı atmaca ve porsuk tedavi altına alındı

kuşadası’nda yaralı atmaca ve porsuk tedavi altına alındı
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Zengin biyoçeşitliliği ile birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca ve porsuk tedavi altına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde tespit edilen yaralı atmaca ve porsuk tedavi altına alınırken, bir apartmanın balkonunda sıkışan martı ise doğaya salındı. Kuşadası Tabipler Eczacılar Sitesi’nde annesi ile yürüyüş yaptığı esnada yaralı atmacayı fark eden küçük Mina, ailesi ile birlikte yaralı atmacayı Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim etti. Gerekli kontrolleri yapılan kuşun muhtemelen çarpma sonucu bir kanadının yaralı olduğu görüldü. Duyarlı bir diğer vatandaş Hüseyin Üntekin ise Yeniköy yolundan Kuşadası’na girişte yol kenarında yaralı bir yaban hayvanının sıkıntıda olduğunu bildirdi. Yol kenarındaki kanala düşen porsuk kurtarıldıktan sonra yapılan kontrollerde başında bir sorun olduğu belirlendi. Aracı çarptığı tahmin edilen porsuk ile atmaca, dernek yönetimi tarafından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar şefi Erdinç Kutsal ve DKMP veterineri Murat Atalay’a teslim edildi. Her ikisi de ADÜ Veterinerlik Fakültesine götürülerek tedavileri yapılacak ve iyileştikten sonra doğaya tekrar salınacak.

Ayrıca Kuşadası Tarihi Kervansaray’ın arkasında oturan Füsun Yurdsever de evinin balkonuna büyük bir martı geldiğini ancak uçamadığını bildirerek, EKODOSD’tan yardım istedi. Balkondan alınan ve kontrolleri yapılan martının, herhangi bir yarası olmadığı tespit edildi. Balkonun dar olması nedeniyle havalanamadığı tahmin edilen martı ise doğal alanına salındı.

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