DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

565389฿%3.44481

İmsak Vakti a 05:59
Malatya AZ BULUTLU -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir aracın değişik yerlerine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç içerisindeki 3 kişi de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kuşadası’na uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler bir araç ve aracın içerisindeki şahısları takibe aldı. Kuşadası ilçe girişinde düzenlenen operasyonla durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış toplam 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisindeki E.K., Ö.K. ve E.K. isimli 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Osmancık’ta soba faciası: 1 ölü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.